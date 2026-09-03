Белозеров допустил снижение погрузки РЖД по итогам года
По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. По его словам, показатель зависит от результатов последних месяцев.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Глава РЖД пояснил, что сейчас погрузка увеличивается по отношению к предыдущему году, но на результатах также могут сказаться внешние факторы. «Все, что нам предъявит экономика, мы все вывезем. Поэтому основной вопрос на тему того, какие будут объемы, — это вопрос к тому, сколько экономика предъявит»,— сказал господин Белозеров в кулуарах ВЭФ (цитата по ТАСС).
В августе погрузка на сети РЖД составила 93 млн т, увеличившись на 0,9% год к году. При этом за январь-август погрузка сети снизилась на 6,5%, до 34 млн т. В первом квартале два из трех крупнейших железнодорожных операторов в России сократили перевозки.
Подробности — в материале «Ъ» «Вагоны ждут перезагрузки».
На объем перевозок РЖД влияет не только спрос на транспорт, но и состояние отраслей, предъявляющих груз. В 2025 году замедление российской экономики, которое участники рынка связывали с жесткой кредитной политикой ЦБ РФ, уже сопровождалось снижением железнодорожной погрузки. Отдельным источником риска остается уголь: в 2024 году сообщалось, что из-за дисконтов и роста логистических издержек некоторые марки стали неконкурентоспособными на мировых рынках, что вело к сокращению добычи.
Сокращение грузовой базы создает для сети проблему не только в виде меньшего объема отправок. В 2025 году угольщики могли сохранять согласованные заявки, хотя фактически не предъявляли груз: из-за символического штрафа зарезервированные провозные мощности нельзя было передать другим отправителям, а потери погрузки от непредъявления грузов в мае оценивались примерно в четверть. Поэтому итог зависит от того, превратятся ли заявки в реальные отправки и освободятся ли мощности для других грузов.