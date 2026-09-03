Белозеров допустил снижение погрузки РЖД по итогам года

По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. По его словам, показатель зависит от результатов последних месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Глава РЖД пояснил, что сейчас погрузка увеличивается по отношению к предыдущему году, но на результатах также могут сказаться внешние факторы. «Все, что нам предъявит экономика, мы все вывезем. Поэтому основной вопрос на тему того, какие будут объемы, — это вопрос к тому, сколько экономика предъявит»,— сказал господин Белозеров в кулуарах ВЭФ (цитата по ТАСС).

В августе погрузка на сети РЖД составила 93 млн т, увеличившись на 0,9% год к году. При этом за январь-август погрузка сети снизилась на 6,5%, до 34 млн т. В первом квартале два из трех крупнейших железнодорожных операторов в России сократили перевозки.

Подробности — в материале «Ъ» «Вагоны ждут перезагрузки».