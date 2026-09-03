Лихачев призвал построить десятки контейнеровозов ледового класса для Севморпути

России требуются десятки контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП), заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает на принятие необходимых для этого решений в начале 2027 года.

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«Мы очень надеемся, что все решения будут приняты уже в начале следующего года. Гарантий нет, но мы над этим работаем»,— рассказал господин Лихачев на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

Протяженность СМП — более 5,6 тыс. км. Объем грузопотока по маршруту последние два года превышает 37 млн т. За летне-осеннюю навигацию 2025 года по СМП перевезли 400 тыс. т контейнерных грузов — в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, когда объем составил 176 тыс. т. «Росатом» прорабатывает долгосрочные контракты с судоходными компаниями для перевозок по СМП. Совместное предприятие «Росатома» и китайской New New Shipping Line обсуждает строительство контейнеровозов высокого ледового класса. Владимир Путин называл освоение Севморпути ключевым для России и мировой логистики.