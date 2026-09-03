Лихачев призвал построить десятки контейнеровозов ледового класса для Севморпути
России требуются десятки контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП), заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает на принятие необходимых для этого решений в начале 2027 года.
«Мы очень надеемся, что все решения будут приняты уже в начале следующего года. Гарантий нет, но мы над этим работаем»,— рассказал господин Лихачев на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).
Протяженность СМП — более 5,6 тыс. км. Объем грузопотока по маршруту последние два года превышает 37 млн т. За летне-осеннюю навигацию 2025 года по СМП перевезли 400 тыс. т контейнерных грузов — в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, когда объем составил 176 тыс. т. «Росатом» прорабатывает долгосрочные контракты с судоходными компаниями для перевозок по СМП. Совместное предприятие «Росатома» и китайской New New Shipping Line обсуждает строительство контейнеровозов высокого ледового класса. Владимир Путин называл освоение Севморпути ключевым для России и мировой логистики.
Строительство контейнеровозов высокого ледового класса нужно не просто для увеличения числа судов, а для перехода от сезонных рейсов к более предсказуемым перевозкам. Судно без ледового класса может самостоятельно идти по Севморпути лишь по чистой воде или при легкой ледовой обстановке и только с 1 июля по 15 ноября, тогда как для круглогодичного плавания требуется как минимум класс Arc7. Восточный сектор маршрута проходим лишь несколько месяцев в году, а в зимне-весенний период грузовой флот зависит от расстановки ледоколов; резерва ледокольного флота сейчас нет, что затрудняет круглогодичную навигацию на востоке.
Долгосрочные контракты «Росатома» с судоходными компаниями нужны как предварительное обязательство по загрузке будущих судов. Такая конструкция позволяет соотнести сроки строительства флота с развитием грузовых проектов и дает участникам основания планировать инвестиции: заказчику важно понимать, что построенное судно будет занято, а перевозчику — что инфраструктура появится в нужном темпе.
Однако одного ледового класса недостаточно для экономической устойчивости проекта. Грузоотправители уже считают тарифы на ледокольное обеспечение высокими и ожидают их дальнейшего роста из-за удорожания строительства ледоколов; это, на фоне роста стоимости самих арктических инвестпроектов, способно снизить привлекательность перевозок по Севморпути и усложнить заключение контрактов на необходимый срок.