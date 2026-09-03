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Новак: безопасность электроэнергетики находится на особом контроле правительства

Обеспечение безопасности российских электроэнергетических объектов находится на особом контроле правительства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Безопасностью объектов электроэнергетики — крупных ТЭЦ, крупных подстанций — в постоянном режиме занимаются наши сетевые компании и энергетические компании»,— уточнил господин Новак (цитата по ТАСС).

Объекты электроэнергетики — одна из основных целей украинских атак в приграничных регионах России. Власти Запорожской и Херсонской областей, а также юга страны, в частности Крыма, регулярно сообщают об аварийном отключении электричества из-за повреждения линий электропередачи и подстанций.

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