Чекунков: экипаж задержанного Норвегией судна Росгидромета в безопасности

Экипаж российского судна Росгидромета «Профессор Молчанов», задержанного властями Норвегии, находится в безопасности, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Об этом он рассказал на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

Господин Чекунков назвал случившееся «очередным примером правового нигилизма и беспредела западных стран». «Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были»,— добавил министр (цитата по «РИА Новости»).

Норвежский суд арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген накануне. Ордер был выдан после заявления украинской компании «Нафтогаз». По данным компании, арест связан с активами компании в Крыму.

«Профессор Молчанов», входящий в состав флота Росгидромета, используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций. Кроме того, корабль используется для коммерческих круизов и экспедиций.