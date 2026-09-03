Греф заявил о переохлаждении экономики России

Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил президент—предправления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько макроэкономических индикаторов.

«По-моему, это уже очевидно... Центральный банк (ЦБ) говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя»,— сообщил господин Греф в кулуарах ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснил глава «Сбера», рост российского ВВП в первом полугодии на 0,6% оказался ниже потенциального роста экономики, который ЦБ оценивает в 1,5–2,5%. Также Герман Греф упомянул снижение индикатора бизнес-климата, уровень безработицы и потребления.

«Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%... Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь»,— подчеркнул президент Сбербанка.

По оценке Минэкономики, в июле ВВП увеличился на 0,6% год к году после 1,7% в июне, за январь—июль — также на 0,6%. Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывал, что российская экономика вернется к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году. Однако ЦБ в новом консенсус-прогнозе ухудшил оценки экономики. На 2027 год прогноз роста ВВП снижен с 1,3% до 1,2%, а средней ключевой ставки — повышен с 12,2% до 12,4%. Экономисты также ухудшили прогноз курса рубля.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».