Греф заявил о переохлаждении экономики России
Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил президент—предправления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько макроэкономических индикаторов.
«По-моему, это уже очевидно... Центральный банк (ЦБ) говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя»,— сообщил господин Греф в кулуарах ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
Как пояснил глава «Сбера», рост российского ВВП в первом полугодии на 0,6% оказался ниже потенциального роста экономики, который ЦБ оценивает в 1,5–2,5%. Также Герман Греф упомянул снижение индикатора бизнес-климата, уровень безработицы и потребления.
«Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%... Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь»,— подчеркнул президент Сбербанка.
По оценке Минэкономики, в июле ВВП увеличился на 0,6% год к году после 1,7% в июне, за январь—июль — также на 0,6%. Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывал, что российская экономика вернется к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году. Однако ЦБ в новом консенсус-прогнозе ухудшил оценки экономики. На 2027 год прогноз роста ВВП снижен с 1,3% до 1,2%, а средней ключевой ставки — повышен с 12,2% до 12,4%. Экономисты также ухудшили прогноз курса рубля.
Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».
В трактовке Германа Грефа, «переохлаждение» — это не просто неизбежное замедление после быстрого роста, а ситуация, в которой дорогие деньги начинают мешать компаниям поддерживать инвестиционную активность. Он предупреждал об «очевидных рисках переохлаждения экономики» и настаивал, что высокие реальные ставки, которые он оценивал в 15–16% относительно инфляции, нельзя передерживать. На ВЭФ в сентябре 2025 года он связывал оживление кредитования и недопущение дальнейшей стагнации со снижением ставки до 12% и ниже, иначе потом «заводить» экономику будет значительно сложнее.
Практический механизм проходит через инвестиционный спрос. В июле 2025 года Греф говорил, что предприятия отложили планы и ждут стабилизации, а Сбербанк в основном дофинансировал уже начатые проекты, новых же нет; по его оценке, результат такого переноса планов проявится через два-три года. Похожая зависимость видна и в оценке Сбербанка от ноября 2023 года: при ключевой ставке 15% кредиты, привязанные к ключевой ставке, становились неподъемными для бизнеса без сопоставимой рентабельности, что грозило падением корпоративных выдач на 15–20%.
При этом у ЦБ термин имел более узкое содержание: в июле 2025 года Эльвира Набиуллина связывала переохлаждение с падением инфляции ниже цели, избытком рабочей силы, кредитным сжатием и аномально низкими темпами роста денежной массы, не находя тогда этих признаков и считая замедление неизбежным циклическим охлаждением после бурного роста. Поэтому призыв Грефа означает требование не передерживать сдерживающую денежно-кредитную политику и снизить стоимость финансирования, пока отложенные инвестиции не превратились в более длительное ослабление роста.