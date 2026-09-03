Мантуров: указ о временном управлении для защиты компаний пока не применялся

Российские компании пока не передавались во временное управление для защиты инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он выразил надежду на то, что применять эту меру не потребуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать»,— сказал господин Мантуров журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Власти уже помогают предприятиям защищать объекты инфраструктуры, добавил Денис Мантуров. «Есть комплексные региональные планы, в которых прописаны все требования, условия по каждому региону по отдельности»,— отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры 24 августа. Речь идет о передаче под временное управление объектов ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры, если их владельцы нарушают меры безопасности, в том числе при ударах беспилотников.