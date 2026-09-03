Греф допустил «тактические паузы» в снижении ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) может пойти на «тактические паузы» в снижении ключевой ставки, считает глава Сбербанка Герман Греф. «Сбер» на этот год сохраняет прогноз по ставке на уровне 13–13,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам господина Грефа, реальная процентная ставка «остается достаточно высокой». В кредитной организации считают, что ее постепенное дальнейшее снижение возможно. «В этом процессе возможны и паузы, потому что регулятору требуется время, чтобы оценить тот набор факторов, который складывается, и насколько нужно на это реагировать. Поэтому мы допускаем, что могут быть паузы в движении вниз»,— уточнил глава «Сбера» на ВЭФ (цитата по ТАСС).

На заседании 24 июля совет директоров ЦБ решил снизить ставку с 14,25% до 14% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 11 сентября. В конце августа в ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина допускала ее повышение. Сам ЦБ прогнозирует ставку на уровне в 14,5–14,6% в 2026 году.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ отрезал еще четверть».