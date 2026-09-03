Росавиация будет взаимодействовать с ICAO по вопросу безопасности полетов

Росавиация намерена поддерживать контакты с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по вопросу безопасности гражданских авиаполетов. Отдельно агентство обсудит эту тему с МИД России, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Официальных контактов между Росавиацией и ICAO пока не было, уточнил господин Ядров. «Мы видели сейчас, что был комментарий по поводу данного вопроса со стороны ИКАО... Безусловно, с МИД РФ тоже этот вопрос проработаем, чтобы их тоже подключить к этой тематике»,— сказал глава Росавиации на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Ядров также прокомментировал запрос Украины к ICAO по поводу того, чтобы закрыть российское воздушное пространство. Представители международного ведомства, по его словам, не имеют полномочий закрывать небо, «они только могут рекомендовать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российское небо становится небезопасным для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент России Владимир Путин назвал подобные угрозы заявкой на государственный терроризм и пообещал ответить на любые возможные атаки со стороны Украины. В российском Минтрансе также заверили, что держат ситуацию под контролем и сейчас никаких видимых угроз гражданской авиации нет.