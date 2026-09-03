Новак: ситуация на топливном рынке улучшилась из-за дополнительных поставок с НПЗ

Несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) поставили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на рынке улучшилась. Какие компании осуществили поставки, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вице-премьер заверил, что власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта. «Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы»,— рассказал господин Новак на ВЭФ (цитата по ТАСС).

Перебои с поставками топлива в России начались в мае из-за участившихся атак ВСУ на НПЗ. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. 19 августа Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо. Центробанк ожидает более предсказуемой ситуации на рынке к октябрю.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо уперлось в границы».