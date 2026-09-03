Новак рассказал о поставках нефти в Россию из-за рубежа
В России сейчас налажен импорт топлива из-за рубежа для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Мы также активно ведем работу с компаниями по поставкам нефти из-за рубежа, в том числе из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, поставкам нефтепродуктов, в первую очередь бензина»,— уточнил господин Новак (цитата по ТАСС).
После начала топливного кризиса в России в мае 2026 года страна договорилась с зарубежными партнерами о поставках сырья. Речь, в частности, идет об импорте бензина, дизеля и авиакеросина.
Зарубежные поставки стали способом быстро компенсировать выпадение части внутренней переработки. В мае 2026 года проблемы на нефтеперерабатывающих заводах, связанные с атаками, привели к снижению выпуска нефтепродуктов, росту цен и дефициту на заправках; власти одновременно ограничили экспорт и увеличили загрузку действующих предприятий.
Импорт способен лишь частично закрыть образовавшийся разрыв: ориентир закупок бензина в 400 тыс. тонн в месяц заметно меньше внутреннего потребления, превышающего 3 млн тонн в месяц. Поэтому объемы поставок будут меняться вслед за дефицитом и, как ожидается, носить временный характер: при восстановлении поврежденных мощностей они могут стабилизировать рынок, но при повторении перебоев длительное замещение внутреннего производства импортом будет затруднено.
Отдельная проблема — доставка топлива до независимых АЗС, у которых нет собственной переработки и которым стало сложнее закупать бензин на бирже или напрямую у заводов. Поэтому правительство и крупные нефтяные компании договорились, что независимые заправки будут постепенно насыщаться топливом через региональных операторов; в регионах с большим количеством таких АЗС проблемы с топливом сохранялись.