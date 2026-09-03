Новак рассказал о поставках нефти в Россию из-за рубежа

В России сейчас налажен импорт топлива из-за рубежа для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Мы также активно ведем работу с компаниями по поставкам нефти из-за рубежа, в том числе из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, поставкам нефтепродуктов, в первую очередь бензина»,— уточнил господин Новак (цитата по ТАСС).

После начала топливного кризиса в России в мае 2026 года страна договорилась с зарубежными партнерами о поставках сырья. Речь, в частности, идет об импорте бензина, дизеля и авиакеросина.