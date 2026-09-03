Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в России

Отделения института Гете в России будут закрыты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Решение принято после заявления властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине.

«У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать»,— сказал министр на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СМИ, дрон обнаружили в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы.

В ответ на случившееся немецкие власти объявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона называла обвинения бездоказательными.

Институт Гете — некоммерческая организация, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».