Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в России
Отделения института Гете в России будут закрыты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Решение принято после заявления властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине.
«У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать»,— сказал министр на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).
На этой неделе министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СМИ, дрон обнаружили в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы.
В ответ на случившееся немецкие власти объявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона называла обвинения бездоказательными.
Институт Гете — некоммерческая организация, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».
Закрытие Института Гёте означает не только прекращение работы отдельных площадок: его деятельность в России и работа Русского дома в Берлине связаны двусторонним межправительственным соглашением 2011 года. По словам главы Россотрудничества, денонсация этого соглашения остановила бы работу сразу обеих структур, поэтому ответная мера затрагивает саму договорную основу их присутствия, а не только текущую деятельность центров.
Практический эффект уже проявлялся в 2023 году, когда после блокировки счетов филиалов Институт Гёте отменил языковые экзамены. Тогда институт был основным местом, где россияне, планирующие переехать в ФРГ по работе, учебе или семейным обстоятельствам, могли получить официальный сертификат о знании языка, а начальный уровень немецкого обязателен, в частности, для национальной визы категории D в рамках воссоединения семьи. Прекращение курсов и экзаменов сужает доступ к этим образовательным и миграционным процедурам, а обмен закрытиями культурных центров сокращает действующие каналы российско-германского культурно-информационного обмена.