Главные новости за 18 августа. Кавказ

В Ставропольском крае базовый набор школьника к началу учебного года обойдется родителям в среднем в 20-35 тыс. руб. В минимальную корзину вошли канцелярские товары, рюкзак, школьная форма, обувь и спортивная одежда.

В июле 2026 года в Ставропольском крае банки предоставили 391 льготный ипотечный кредит на общую сумму 1,9 млрд руб. По сравнению с июнем, когда было выдано 762 кредита на 4 млрд руб., показатели снизились на 49% по числу сделок и на 51% — по объему финансирования.

В Буденновском округе к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили подрядчика по ремонту больницы по обвинению в мошенничестве (ч.4. ст. 159 УК РФ). Подсудимый похитил 5,5 млн руб.

В 2025 году предприятия Дагестане направили 111,4 млн руб. на охрану окружающей среды, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее. При этом регион вошел в десятку субъектов с наименьшими вложениями в экологию, заняв восьмое место.

В Ставропольском крае аптечная стоимость препаратов, применяемых для медикаментозного прерывания беременности, в среднем составляет 2-4,5 тыс. руб. Речь идет о препаратах на основе мифепристона и мизопростола, которые применяются только по назначению врача и отпускаются по рецепту.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью участника специальной военной операции после драки в Ессентуках.