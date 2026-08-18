Инвестиции предприятий Дагестана в экологию выросли в пять раз

В 2025 году предприятия Дагестане направили 111,4 млн руб. на охрану окружающей среды, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее. При этом регион вошел в десятку субъектов с наименьшими вложениями в экологию, заняв восьмое место, сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ставропольском крае инвестиции в экологию сократились на 80% — с 2,4 млрд руб. в 2024 году до 477,9 млн руб. в 2025 году. Лидером по тратам стал Красноярский край (44,7 млрд руб.), наименьшие вложения зафиксированы в Костромской области (7,6 млн руб.).

В целом по России в 2026 году предприятия инвестировали в экологию 408,9 млрд руб., что на 8,9% больше, чем в прошлом году, и является максимальным показателем за всю историю наблюдений. Однако с учетом инфляции в 9,3% реальный объем вложений сократился на 0,3%.

Основной вклад внесли предприятия обрабатывающей промышленности (43,6% всех инвестиций), на втором месте — добыча полезных ископаемых (24,7%), на третьем — сфера водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (14,2%).

Наталья Белоштейн