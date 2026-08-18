Сборы в школу на Ставрополье обойдется родителям до 35 тысяч рублей

В Ставропольском крае базовый набор школьника к началу учебного года обойдется родителям в среднем в 20–35 тыс. руб. Такие расчеты следуют из мониторинга цен в крупных онлайн-магазинах и маркетплейсах, доступных для доставки в регион, которые проанализировал «Ъ-Кавказ». В минимальную корзину вошли канцелярские товары, рюкзак, школьная форма, обувь и спортивная одежда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самой дешевой частью сборов остается канцелярия, однако и здесь итоговая сумма зависит от требований школы. Базовый набор из тетрадей, дневника, ручек, карандашей, ластиков, линейки, пенала, цветной бумаги, картона, альбома, красок и пластилина стоит от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Если добавить папки, обложки, наборы для труда и более качественный пенал, расходы могут вырасти до 6–7 тыс. руб.

Отдельная статья — школьный рюкзак. На маркетплейсах модели для младших классов стоят в среднем от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб., ортопедические ранцы — от 4 тыс. до 8 тыс. руб. Для учеников средних и старших классов рюкзак можно купить дешевле — от 1,2 тыс. руб., однако более прочные модели также находятся в диапазоне 3–6 тыс. руб.

Основные расходы приходятся на одежду. Комплект для мальчика — брюки, рубашки, жилет или пиджак — стоит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. Для девочки набор из юбки или брюк, блузок, сарафана либо жакета обойдется примерно в 7–14 тыс. руб. При покупке нескольких сменных рубашек или блузок сумма увеличивается еще на 2–5 тыс. руб. Школьная обувь в онлайн-магазинах стоит от 2 тыс. до 6 тыс. руб. за пару.

Спортивная форма также заметно влияет на итоговый чек. Костюм или комплект из футболки и брюк стоит от 2 тыс. до 5 тыс. руб., кроссовки — от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Минимальный набор для физкультуры можно собрать за 4–5 тыс. руб., средний — за 7–10 тыс. руб.

Таким образом, при покупке самых недорогих товаров сбор ребенка в школу на Ставрополье может уложиться в 18–22 тыс. руб. Более реалистичный вариант, с учетом сменной одежды, обуви и ранца среднего качества, составляет 28–35 тыс. руб. Для первоклассника сумма обычно выше: родителям приходится покупать полный комплект с нуля, включая ранец, канцелярию, форму и товары для уроков труда.

Онлайн-магазины позволяют снизить расходы за счет акций и промокодов, однако к концу августа часть ходовых размеров и недорогих комплектов быстро заканчивается. Родители также отмечают, что итоговая стоимость зависит от школьных требований к форме: единый цвет или обязательные элементы одежды ограничивают выбор и часто повышают расходы.

Тат Гаспарян