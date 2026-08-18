Бастрыкину доложат о расследовании смерти участника СВО во время драки в Ессентуках

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью участника специальной военной операции в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа: словесный конфликт между несколькими лицами перерос в драку. Кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей наносила удары пострадавшему — в том числе со спины. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Несмотря на проведенные медиками две операции, ветеран СВО скончался спустя неделю после потасовки.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также о хулиганстве.

Сотрудники полиции установили всех участников конфликта. На данный момент задержаны шесть человек. Под стражей находится 21-летний обвиняемый, действия которого, по версии следствия, привели к смерти мужчины. Еще троим фигурантам, которым вменяется хулиганство, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Один из участников драки отпущен под домашний арест. В отношении шестого фигуранта вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Ход следствия находится на контроле краевой прокуратуры.

Наталья Белоштейн