На Ставрополье ИП осужден за мошенничество при ремонте больницы на 5,5 млн рублей

В Буденновском округе к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили подрядчика по ремонту больницы по обвинению в мошенничестве (ч.4. ст. 159 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы региональных СУ СК России и прокуратуры.

Как установлено следствием, в июле 2024 года 37-летний предприниматель заключил контракт с муниципалитетом на проведение капитального ремонта здания участковой больницы в с. Архангельском Буденновского округа на общую сумму в 34,5 млн руб.

В рамках исполнения договора фигурант изготовил заведомо ложные акты о приемке работ, включив в них услуги, которые фактически не были оказаны. В результате реконструкция объекта была оплачена по существенно завышенной стоимости.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество осужденного наложен арест.

Наталья Белоштейн