На Ставрополье выдача льготной ипотеки сократилась в среднем на 50%

В июле 2026 года в Ставропольском крае банки предоставили 391 льготный ипотечный кредит на общую сумму 1,9 млрд руб. По сравнению с июнем, когда было выдано 762 кредита на 4 млрд руб., показатели снизились на 49% по числу сделок и на 51% — по объему финансирования. Соответствующие данные приводит пресс-служба Объединенного бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Льготные программы сохраняют значимую долю в структуре ипотечного кредитования региона: на них пришлось 34% от всех кредитов на покупку жилья, а по объему — 50% от совокупного ипотечного портфеля.

За первые семь месяцев 2026 года в крае оформили 3,7 тыс. ипотек с господдержкой на сумму 19 млрд руб. Это на 5% меньше по количеству и на 2% больше по объему относительно аналогичного периода прошлого года (3,9 тыс. кредитов на 18,6 млрд руб.). Средний размер кредита в регионе держится на уровне 5 млн руб., а средний срок кредитования достигает 338 месяцев, или 28 лет.

В Дагестане в июле 2026 года банки выдали 114 льготных ипотечных кредитов на 665,4 млн руб. Относительно июня (227 кредитов на 1,4 млрд руб.) это означает снижение на 49% по количеству и на 55% — по объему. При этом за январь-июль 2026 года объем кредитования с господдержкой практически не изменился: выдано 1 тыс. кредитов на сумму более 6,1 млрд руб. — сопоставимо с показателем аналогичного периода 2025 года.

В Карачаево Черкесии в июле оформили 59 льготных ипотек на 306 млн руб., что на 29% меньше по числу и на 31% — по объему по сравнению с июнем (83 кредита на 448 млн руб.). Однако в годовом сопоставлении (январь-июль) регион демонстрирует рост: за семь месяцев выдано 392 кредита на 2 млрд руб., что на 7% превышает показатель прошлого года по количеству и на 11% — по объему (366 кредитов на 1,8 млрд руб.).

Общероссийская картина подтверждает общий тренд на сокращение льготного кредитования. В июле 2026 года в стране было выдано 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов — на 50% меньше, чем в июне (55,15 тыс.), и на 44% ниже уровня июля 2025 года (49,33 тыс.). Объем кредитования с господдержкой сократился до 165,88 млрд руб., что на 51% уступает июньскому показателю (335,31 млрд руб.) и на 42% — результату июля прошлого года (286,32 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что в июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимального значения за последние три года: она составила 31% от общего числа выданных ипотек (в июне — 49%) и 47% от их совокупного объема (в июне — 66%). Соответственно, на рыночную ипотеку пришлось 69% от количества и 51% от объема выданных за месяц жилищных кредитов.

Наталья Белоштейн