Цены на препараты для медикаментозного аборта на Ставрополье начинаются от 2 тысяч рублей

В Ставропольском крае аптечная стоимость препаратов, применяемых для медикаментозного прерывания беременности, в среднем составляет 2–4,5 тыс. руб. Такие данные следуют из мониторинга предложений онлайн-аптек и аптечных агрегаторов с возможностью самовывоза или доставки в регионе, которые проанализировал «Ъ-Кавказ». Речь идет о препаратах на основе мифепристона и мизопростола, которые применяются только по назначению врача и отпускаются по рецепту.

По данным онлайн-аптек, стоимость препаратов с мифепристоном в регионе чаще всего находится в диапазоне 1,2–2,8 тыс. руб. за упаковку. В отдельных предложениях цена может быть выше — до 3–3,5 тыс. руб., в зависимости от производителя, дозировки, количества таблеток в упаковке и наличия в конкретной аптечной сети.

Препараты на основе мизопростола в онлайн-каталогах стоят в среднем от 700 руб. до 1,8 тыс. руб. Часть аптек указывает товар как рецептурный, часть — как временно отсутствующий в продаже. В ряде случаев сервисы показывают только возможность бронирования с последующим выкупом в аптеке, без онлайн-оплаты и доставки.

Таким образом, минимальная стоимость набора препаратов, которые могут применяться в рамках медикаментозного аборта, начинается примерно от 2 тыс. руб. Средний чек по доступным предложениям составляет около 3–4 тыс. руб. При выборе более дорогих препаратов или покупке в сетевых аптеках с ограниченным наличием сумма может достигать 4,5–5 тыс. руб.

При этом аптечная стоимость лекарств не отражает полную цену медицинской услуги. Медикаментозное прерывание беременности проводится под наблюдением врача и требует предварительной консультации, обследования, УЗИ и последующего контроля состояния пациентки. В частных клиниках итоговая стоимость процедуры обычно выше стоимости самих препаратов и может включать прием гинеколога, лабораторные анализы и повторный осмотр.

В онлайн-аптеках Ставропольского края препараты этой группы, как правило, сопровождаются пометками о рецептурном отпуске и необходимости консультации специалиста. Самостоятельное применение таких лекарств может быть опасно для здоровья, особенно при наличии противопоказаний, внематочной беременности, нарушениях свертываемости крови или хронических заболеваниях.

На итоговую стоимость также влияет доступность препаратов в конкретном населенном пункте. В Ставрополе выбор предложений шире, тогда как в районах края часть позиций доступна только под заказ или отсутствует в ближайших аптеках. Из-за этого фактическая цена для покупателя может отличаться от указанной на аптечных агрегаторах.

Тат Гаспарян