Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

7 октября в 19:00 состоится первое мероприятие осеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о прогнозировании, финансовых иллюзиях и социальных моделях. Экономикам все труднее «прокормить» социальное государство, и встает вопрос сохранения баланса конструкции. Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков и профессора РЭШ Наталья Волчкова и Ирина Денисова обсудят, какие уроки из советского опыта актуальны, а чего стоит избегать.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.