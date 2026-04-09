Весенние «Просветительские дни» РЭШ

13 и 14 апреля Российская экономическая школа (РЭШ) проведет весеннюю сессию «Просветительских дней». В рамках восьмого цикла проекта профессора, выпускники школы и приглашенные эксперты, среди которых Ксения Юдаева (МВФ) и Алексей Заботкин (Банк России), обсудят, как хронический дефицит ресурсов и множественные шоки предложения меняют стратегии мировых игроков.

Дискуссии будут доступны в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте “Ъ”. Чтобы поучаствовать в любой из бесед, присылайте свои вопросы по теме через форму обратной связи или регистрируйтесь на мероприятие.

13 апреля (понедельник),19:00–20:30

Спикеры: профессор РЭШ Наталья Волчкова, исполнительный директор—старший экономист SberCIB Родион Ломиворотов и глава Исследовательского центра ЭНЕРПО Европейского университета Максим Титов

Действительно ли миру всегда чего-то не хватает: от нефти и воды до чипов и вычислительных мощностей для ИИ? Способны ли мы извлечь уроки из истории в условиях современных конфликтов? И станет ли «зеленый переход» очередным этапом борьбы за ресурсы? Рассмотрим проблему ресурсного голода через призму макро- и микроэкономики, геополитики и технологического развития, домохозяйств и государств.

14 апреля (вторник), 19:00–20:30

Спикеры: заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, профессор РЭШ Олег Шибанов и исполнительный директор МВФ от России Ксения Юдаева

Пандемия, разрыв цепочек поставок, энергетический кризис и вооруженные конфликты стали системными вызовами для экономики. Как адаптируют денежно-кредитную политику центробанки и как выбирает действовать Банк России? Требует ли возросшая волатильность пересмотра прогнозов и самих мандатов регуляторов? И как на их решениях скажется развитие искусственного интеллекта?