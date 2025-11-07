Главные новости за 3 – 7 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Владимир Попов возглавил соцблок саратовского правительства. Он назвал своими приоритетами следование установленным президентом и губернатором целям, а также патриотическое воспитание молодежи.

В Саратовской области выделили 665 млн руб. на покупку нового судна на подводных крыльях, которое будет курсировать по маршруту «Саратов — Хвалынск» и вместит до 120 пассажиров. Поставку планируют на 2027 год. Министр транспорта Николай Сергеев рассказал, что регион участвует в федеральной программе «Великий Волжский путь», которая нацелена в том числе на возрождение речных перевозок между Ульяновском и Астраханью. Одной из остановок станет Саратов.

Астраханская нефтекомпания «Вязовское» не согласна с банкротством на 300 млн руб. и обжалует его. Сейчас предприятие проходит через конкурсное производство.

Суд арестовал полмиллиарда рублей экс-руководителя Волгоградского судостроительного завода Андрея Комаристова. Налоговая служба требует взыскать с него 530,1 млн руб., включая основной долг в 433,7 млн руб. и пени в 96,5 млн руб.

Власти Волгограда не смогли взыскать упущенную выгоду в 22 млн руб. за магазин вместо ФОКа на ул. Хользунова, 61, но добились его сноса.

Астраханская птицефабрика «Владимировская» запустит производство мяса бройлеров в 2026 году.

Госзаказы у саратовских самозанятых выросли на 230% в 2025 году.

В Саратове продлили арест подростку за подготовку к убийству депутата Янкловича. По данным силовиков, 11 января юноша проник в дом Александра Янкловича с молотком с целью совершить покушение.

В Волгограде детектив попал под следствие за незаконное распространение данных.

Саратовских защитников животных оставили в черном списке антимонопольщиков. АНО «Верный друг-Саратов», которая по контракту с администрацией Ленинского района должна была отлавливать собак, не смогла оспорить внесение ее в реестр недобросовестных поставщиков.

В Астрахани утвердили санкции за препятствование отлову бродячих собак.

Саратовская область старается не брать банковские займы из-за высоких ставок. Дефицит бюджета составляет уже 24 млрд руб.

Главу управления культуры Пензы Веру Фейгину оставили под арестом до 8 декабря. Ей предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки за совершение незаконных действий.

В Волгограде погиб мирный житель в результате атаки БПЛА.

Саратов на покупку реагентов запросил 50 млн руб., облдепы сомневаются, нужны ли они. На заседании напомнили, как приобретаемые в прошлом году реагенты лежали под открытым небом.

В Саратове на изъятие участков в центре города выделят сотни миллионов рублей.

Саратовские власти обеспокоены, что жители чаще уезжают лечиться в другие регионы. Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предположил, что на саратовской медицине «можно ставить крест».

В 2026 году саратовским врачам обещают среднюю зарплату в 114 тысяч руб. то касается фельдшеров, у них будет «просто 57 тысяч».

В Саратове по базовой программе ОМС планируют увеличить подушевой норматив до 23 тыс. руб.

В Саратовской области зафиксировано ускорение инфляции.

Пятерых волгоградцев осудят за вовлечение подростков в занятие проституцией.

Под Саратовом в пещере обнаружили энколпионы 13-16 веков.

В Саратове за жилой памятник архитектуры (дом Эрнеста-Августа Беллерта) просят 55 млн руб.

Саратовская область показала рост объема речных пассажирских перевозок. С апреля по октябрь этого года перевезено более 62 тыс. человек.

Нина Шевченко