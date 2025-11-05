В Саратове в следующем году по ОМС выделят на человека почти 23 тысячи рублей

В Саратовском регионе по базовой программе ОМС планируют увеличить подушевой норматив. Об этом сообщил директор ТФОМС региона Сергей Заречнев на заседании по социальной политике в облдуме.

Со слов господина Заречнева, бюджет ТФОМС Саратовской области на 26 год и на плановый период 27-28 годов сформирован в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, сбалансирован по доходам и расходам и составляет на 2026 год 49,3 млрд руб., на 2027 год — 56 млрд, на 2028 год — почти 60,2 млрд руб. Наибольшая доля расходов бюджета ТФОМС приходится на субвенцию из федерального фонда: в 2026 году — 98,7%.

Размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС. «На 2026 год он составит 22 924 руб. (рост на 8,7% к 25 году), на 2027 год — 24 761 руб., на 28 год — 26 579 руб.», — озвучил цифры господин Заречнев.

За саратовцев, которые будут лечиться в других регионах в 2026 году, региональный ТФОМС планирует перечислить 509 млн руб., на 27 год — 579 млн руб., на 2028 год — 620 млн руб.

Руководитель ТФОМС отчитался, что объем финансового обеспечения по проекту программы государственных гарантий на 2026 год распределяется следующим образом: медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара — это 47%, первичная медико-санитарная помощь — 40,3%, медицинская помощь в условиях дневного стационара — 6,5%, скорая медицинская помощь — 6,2%. Он подчеркнул, что доля расходов на первичную медико-санитарную помощь с каждым годом возрастает.

Расходы на выполнение управленческих функций фонда в 2026 году планируются в размере 229 млн руб., что составляет 0,46% от общего объема расходов.

Ежегодные расходы на получение медработниками дополнительного образования, прохождение по программам повышения квалификации, проведение ремонта медицинского оборудования составят 143,5 млн руб.

Зампред облдумы Роман Грибов (ЕР) напомнил, что законопроект планируется принять к рассмотрению после получения заключения. Он также будет подробно обсуждаться на заседании рабочей группы, затем на заседании комитета. И уже в соответствии с решением комитета будет вынесено на заседание областной думы.

Татьяна Смирнова