Власти Волгограда не получили 22 млн за магазин вместо ФОКа, но добились сноса

Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу Комитета по управлению госимуществом Волгоградской области по делу о взыскании 22,2 млн руб. с ООО «Рента Вектор». Спор вокруг земельного участка, предоставленного компании без торгов по распоряжению губернатора для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который позже был перепродан под магазин, завершился не в пользу властей.

В декабре 2022 года администрация Волгограда выдала разрешение на строительство комплекса на ул. Хользунова, 61 в Краснооктябрьском районе. К октябрю 2023 года объект площадью, превышающей 1 тыс. кв. м, был введен в эксплуатацию. «Рента Вектор» зарегистрировала право собственности и выкупила земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м за 795 тыс. руб. В декабре 2023 года фирма продала имущество предпринимателю Марине Бут — родной сестре одного из учредителей «Ренты Вектор» Елены Апрометкиной — за 72 млн руб. Через два месяца новая собственница получила разрешение на реконструкцию, уменьшив площадь здания до 922 кв. м, и с разрешения предыдущего владельца изменила назначение объекта на торговое. Уже в мае 2024 года здание бывшего ФОК арендовал холдинг X5, и в его помещениях расположились супермаркет «Пятерочка», магазин «Пиво и квас» и аптека.

Регион посчитал, что потерпел убытки в 22,2 млн руб. и через суд требовал взыскать компенсацию (разницу) с «Рента Вектор». Облкомимущества утверждал, что если бы земля предоставлялась для коммерческих целей через аукцион, арендная плата составила бы свыше 22,3 млн руб.

Однако суды всех трех инстанций в иске властям отказали, указав, что «Рента Вектор» исполнила условия договора, построив ФОК, и последующие сделки не были оспорены. В ноябре этого ВС РФ не нашел причин для рассмотрения жалобы чиновников.

В декабре прошлого года к разбирательству с объектом подключилась прокуратура, которая требовала признать сделки незаконными и снести магазин. Ведомство указало, что площадь здания была уменьшена специально, чтобы избежать публичных слушаний при изменении вида использования. В своем октябрьском решении суд квалифицировал действия компании и ИП как «злоупотребление правом и недобросовестное поведение, направленное на получение публичного земельного участка в собственность под размещение магазина в обход установленной законом процедуры». Также суд отметил, что ФОК, фактически, ни дня не использовался по целевому назначению, а вся последовательность сделок, формально безупречных, в совокупности представляет собой схему по обходу закона.

В итоге, несмотря на то, что властям не удалось взыскать 22 млн руб., договор купли-продажи участка между мэрией Волгограда и «Рента Вектор» признан ничтожным. Суд обязал администрацию вернуть компании 795 тыс. руб., а право собственности Марины Бут на землю признал отсутствующим. Согласно определению, земля должна перейти обратно на баланс города. Сам магазин также признан самовольной постройкой. Суд дал госпоже Бут полгода с момента вступления решения в силу на реконструкцию объекта согласно первоначальному проекту и перепрофилирование его обратно в ФОК. Суд отметил, если предприниматель не сможет этого сделать, она обязана снести магазин в установленный срок.

Нина Шевченко