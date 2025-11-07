В Волгограде детектив попал под следствие за незаконное распространение данных

Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил в отношении частного детектива уголовное дело о превышении полномочий и незаконном распространении персональных данных (ч. 1 ст. 203 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, фигурант работает частным детективом на основании полученной лицензии. В январе этого года гражданин попросил его за деньги предоставить ему информацию о третьем лице, доступ к которой ограничен федеральным законодательством.

Вскоре частный детектив получил и передал клиенту персональные данные гражданина, в том числе сведения о документах, регистрационных данных, доходах, номере СНИЛС и ИНН, состоянии индивидуального лицевого счета. За это он получил 22 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении частного детектива возбуждено на основании материалов УФСБ России по Волгоградской области. Его задержали, суд по ходатайству следователя постановил заключить его под стражу.

Павел Фролов