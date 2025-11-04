В Саратове за жилой памятник архитектуры просят 55 млн рублей

В Саратове предлагают купить дом Эрнеста-Августа Беллерта. Речь идет о памятнике архитектуры муниципального значения.

Здание 1912 года постройки расположено на улице Советской. После национализации там размещалось управление губернской милиции. Далее строение стало жилым.

Объект продается за 55 млн руб. В эту цену входят основное здание площадью 509 кв. м с шестью санузлами, пятью спальнями, кухней-гостиной, баней, бассейном, а также нежилое помещение площадью 100 кв. м и три сотки земли. Рассматривается также вариант обмена на недвижимость в Саратове или Балакове.

Павел Фролов