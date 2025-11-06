Между Астраханью и Ульяновском

В Саратовской области выделили 665 млн руб. на покупку нового судна на подводных крыльях, которое будет курсировать по маршруту «Саратов — Хвалынск» и вместит до 120 пассажиров. Поставку планируют на 2027 год. В регионе развивают и другие маршруты, о чём депутатам рассказал министр транспорта Николай Сергеев. В следующем году в область прибудут два катера, которые будут ходить из Саратова до аэропорта «Гагарин». По словам министра, регион участвует в федеральной программе «Великий Волжский путь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратов станет частью «Великого Волжского пути»

Фото: Правительство Саратовской области Саратов станет частью «Великого Волжского пути»

Фото: Правительство Саратовской области

Саратовская областная дума выделила 665 млн руб. на покупку речного судна для маршрута «Саратов — Хвалынск». Необходимость покупки депутатам обосновал министр транспорта региона Николай Сергеев.

Судно на подводных крыльях будет более высокого класса, чем «Валдаи», которые ранее закупил регион, и будет вмещать до 120 пассажиров. Депутаты на заседании облдумы одобрили выделение средств на его покупку. Поставку судна в регион планируют в 2027 году. Конкретную модель Сергеев не назвал.

Чиновник рассказал депутатам, что на федеральном уровне разрабатывается программа «Великий Волжский путь», которая нацелена в том числе на возрождение речных перевозок между Ульяновском и Астраханью. Одной из остановок станет Саратов. Сергеев предположил, что город станет важным перевалочным пунктом.

Программу «Великий Волжский путь» предложил ввести губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года. Глава государства эту инициативу поддержал. Концепцию разработал факультет городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» в рамках государственного задания.

Сейчас бизнес-план проекта разрабатывается. Предполагается использование мер господдержки: налоговые льготы, субсидии, финансирование операционных и капитальных расходов, в том числе лизинг, — рассказал Сергеев. Саратовскую область в рамках 3 и 4 этапа проекта «Речные магистрали» рассматривают как часть маршрута «Саратов — Самара — Ульяновск — Саратов — Волгоград — Астрахань».

Также министр сообщил, что в регионе планируется организовать речные перевозки от международного аэропорта «Гагарин» до села Сабуровка. Для этого в октябре 2025 года заключили государственные контракты на постройку двух пассажирских катеров вместимостью 11 человек. Планируется ежедневно выполнять до пяти круговых рейсов по маршруту «Саратов — Сабуровка». Расписание будут формировать с учетом вылетов и прилетов самолетов.

«Общая протяжённость нового маршрута составит порядка 28 километров, ориентировочное время в пути — 40–45 минут, — рассказал глава ведомства. — Расчетная стоимость проезда — от 90 руб. Для осуществления этих перевозок министерством ведётся работа по обустройству причальной инфраструктуры и судовых ходов».

Идею запустить речное такси до Сабуровки предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин анонсировал покупку двух катеров «Марлин 830А Taxi» к 2026 году. Для этого требуется построить причал в Сабуровке и углубить дно. В 2019 году маршрут тестировали на старом теплоходе, но его скорость оказалась низкой. В конце октября саратовский минтранс приобрел у «Самарской судоверфи» за 32 млн рублей два катера «АМГ 9 СТ» вместимостью 12 человек. Поставка ожидается к 8 июля 2026 года.

Сергеев также сообщил, что в 2025 году пассажирские суда в регионе совершили 551 круговой рейс: «Саратов — Сосновка» — 88 рейсов (стоимость проезда 66 руб.), «Саратов — Шумейка» — 88 рейсов (проезд 40 руб.), «Хвалынск — Духовницкое» — 375 рейсов (проезд 36 руб.).

«Всего за период навигации 2025 года на пригородных линиях перевезено более 36 тыс. пассажиров»,— сообщил министр.

Чиновник также напомнил, что нижегородские «Валдаи» «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин» уже курсируют между Саратовом и Балаковом. На них перевезли около 27 тыс. пассажиров. Сейчас эти суда готовят к зимней стоянке.

Глава профильного ведомства заверил, что скоро в регион поступит уже третий «Валдай».

«30 октября на заводе в Нижнем Новгороде состоялся спуск на воду судна „Генерал Панфилов“. Его поставка в регион ожидается до конца текущего года. Ведётся работа по постройке четвертого судна „Политрук Клочков“ и пятого — „Лётчик Талалихин“. Поставка этих судов в соответствии с условиями заключённых договоров ожидается в 2026 году»,— рассказал министр.

Татьяна Смирнова, Никита Маркелов