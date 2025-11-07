Астраханская нефтекомпания «Вязовское» не согласна с банкротством и обжалует его

Директор астраханского ООО «Вязовское» Дарья Зарубина оспаривает банкротство компании в апелляции. Жалобу на решение первой инстанции госпожа Зарубина подала 5 ноября.

В октябре Арбитражный суд Астраханской области признал несостоятельной местную нефтекомпанию с бельгийским капиталом. Соответствующее определение суд вынес по иску ФНС, требовавшей 98,9 млн руб. Общая задолженность перед кредиторами составляет около 300 млн руб. В суде временный управляющий «Вязовского» Максим Михайлиди заявил, что восстановить платежеспособность компании невозможно при активах в 657,5 млн руб.

Финансовые проблемы предприятия начались в сентябре 2023 года из-за конфликта между российскими и бельгийскими владельцами. Бельгийский партнер «ДАНРО БВБА» блокировал антикризисные меры, требуя возврата инвестиций на сумму около $5 млн, что привело к ухудшению финансового состояния компании.

Сейчас «Вязовское» проходит через конкурсное производство. В апреле 2026 года управляющий Дмитрий Климанов отчитается о результатах в суде.

Прошлый год ООО «Вязовское» завершило с убытками в 36 млн руб. при обороте 78 млн руб. В отношении компании открыто 35 исполнительных производств на сумму 232 млн руб. Дебиторская задолженность на конец прошлого года составила 40 млн руб., а кредиторская — 318 млн руб.

