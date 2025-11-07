Суд арестовал полмиллиарда рублей экс-руководителя Волгоградского СЗ

Арбитражный суд Поволжского округа частично удовлетворил ходатайство ФНС о наложении обеспечительных мер на имущество бывшего руководителя ОАО «Волгоградский судостроительный завод» Андрея Комаристова. Налоговая служба требует взыскать с него 530,1 млн руб., включая основной долг в 433,7 млн руб. и пени в 96,5 млн руб.

Волгоградский судостроительный завод был основан в 1931 году и специализировался на строительстве транспортных судов типа «река—море». В 2009 году предприятие оказалось на грани банкротства после потери основного заказчика — шведской компании Svithoid Tankers AB, что привело к необходимости достраивать два судна за свой счет. Завод не смог погасить кредитные линии на сумму более $60 млн.

В рамках дела о несостоятельности ВгСЗ, завершившегося в августе 2024 года, ФНС пыталась доказать, что банкротство завода в 2012 году было вызвано сделками Андрея Комаристова с иностранными компаниями, и требовала привлечь его к субсидиарной ответственности. В июне 2023 года Арбитражный суд Волгоградской области отказал налоговой во взыскании с экс-директора 530 млн руб., в сентябре этого года решение поддержала апелляция.

Теперь же суд запретил господину Комаристову совершать регистрационные действия с 26 объектами недвижимости и двумя автомобилями Changan Uni-K и Citroen Berlingo. Также арестованы его денежные средства на сумму более 512 млн руб., за исключением суммы прожиточного минимума для него и его иждивенцев.

Обеспечительные меры также затронули супругу Андрея Комаристова, Ларису Комаристову, которой запрещено отчуждать два земельных участка в Крыму. При этом суд отказал в аресте денежных средств госпожи Комаристовой, так как налоговики не предоставили доказательств превышения ее доходов над доходами супруга.

Нина Шевченко