Пятерых волгоградцев осудят за вовлечение подростков в занятие проституцией

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении пятерых местных жителей уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие утверждает, что летом 2021 года двое фигурантов создали преступную группу для организации занятия проституцией. Они арендовали и оборудовали помещение, подбирали участников. Круглосуточный притон действовал под видом учреждения по оказанию услуг массажа.

Волгоградцы привлекли администраторов, а также исполнителей, среди которых были несовершеннолетние. В апреле этого года преступную деятельность пресекли сотрудники регионального Главка МВД во взаимодействии с Росгвардией. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов