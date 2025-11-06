«Не попал под пагубное влияние динозавров»

Владимир Попов занял должность заместителя председателя правительства области. Ему предстоит курировать сферу образования, культуру, спорт, вопросы защиты прав несовершеннолетних и ряд других. Кандидатуру Владимира Попова согласовали депутаты Саратовской областной думы. Кандидат назвал своими приоритетами следование установленным президентом и губернатором целям, а также патриотическое воспитание молодежи. За его кандидатуру проголосовали все депутаты, включая коммунистов, которые назвали главным преимуществом кандидата отсутствие опыта работы в министерстве образования. Владимир Попов поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий на новом посту.

Вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов попросил депутатов областной думы согласовать назначение Владимира Попова на должность заместителя председателя правительства по социальной сфере. Кадровое назначение стало одним из вопросов в повестке заседания регионального парламента.

Владимир Попов в 1993 году окончил исторический факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевского, получив специальность учителя истории. С 1998 по 2005 год был зарегистрирован как ИП в Кировском районе. В 2009 году возглавил ГАУО СО «Центр образования «Родник знаний» в Энгельсе, с 9 июля 2024 года занял пост ректора Саратовского областного института развития образования. С 7 октября работал и. о. заместителя председателя правительства.

В своем выступлении Владимир Попов объяснил, что основное направление его будущей работы — координация взаимодействия министерств культуры, образования, спорта, а также комитета молодежной политики и комиссии по делам несовершеннолетних.

«В основе этой работы будет заложена реализация единой системы воспитания детей и молодежи»,— заверил господин Попов.

Необходимо разработать и утвердить областную программу «Молодежь Саратовской области», чтобы на первое место вышли ценности семьи, дружбы, уважения к стране, а также «ценность служения людям, ценность веры», уверен Владимир Попов. Также нужно работать над укреплением турпотока в регион, используя преимущества, среди которых автомобильные и водные артерии, рассказал кандидат.

В сфере физической культуры и спорта ключевым показателем работы Владимир Попов видит число людей, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом. «Ожидаем, что в 2025 году доля жителей Саратовской области, занимающихся физической культурой и спортом, достигнет показателя не менее 62%»,— назвал цифру кандидат.

Также органам под его кураторством предстоит выработать алгоритм взаимодействия для возвращения детей в кровные семьи и снижения подростковой преступности. О том, как именно это будут делать, он не стал говорить.

Завершая выступление, Владимир Попов подчеркнул, что молодое поколение будет определять будущее страны, а значит нужно делать все возможное, чтобы «каждый молодой человек понимал и дорожил тем, что ему достанется от наших дедов и прадедов». По его словам, патриотизм — это не тренд, патриотизм должен быть устойчивой нормой для молодежи, а не лозунгом.

«Каждое курируемое мной ведомство системно будет идти по пути достижения целей, поставленных президентом Российской Федерации и губернатором Саратовской области»,— подытожил Владимир Попов.

Первый заданный ему вопрос касался повышения зарплаты учителям, оклады которых составляют около 15 тыс. руб. На руки в лучшем случае они получают 40-50 тыс. руб. Депутатов интересовало, будет ли расти оплата труда педагогов.

«Все показатели, которые стоят перед педагогами в регионе, выполняются. Мы понимаем, что следующий год будет сложный, и обязаны выполнить все показатели на прежнем уровне»,— ответил Владимир Попов.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) сообщил, что его фракция традиционно голосует по кадровым вопросам против, если кандидатуру назначают не из коммунистов Саратовской области, но сегодня они решили «провести социальный эксперимент» и поддержать Владимира Попова. Причиной депутат назвал отсутствие опыта работы в министерстве образования. «Не попал под пагубное влияние динозавров этого учреждения», отметил Владимир Есипов.

«Оправдается ли наше доверие?»— спросил депутат.

«Я приложу максимум усилий, действительно, чтобы это сделать. Спасибо за доверие!»— ответил Владимир Попов.

Также депутатов интересовало, как так получилось, что кандидат на должность зампреда в течение 7 лет занимался предпринимательской деятельностью. Владимир Попов напомнил, что 90-е годы были сложными, два члена семьи-бюджетника не могли, по его мнению, выжить, поэтому он ушел из системы образования и организовал ИП. Решив семейные вопросы, он вновь вернулся в образование. Депутаты поддержали его кандидатуру на должность заместителя председателя правительства единогласно.

Татьяна Смирнова