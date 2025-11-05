В Саратове на изъятие участков в центре города выделят сотни миллионов рублей

Для реконструкции Славянской площади необходимо изъять участки у собственников. В областной думе готовятся принять очередные поправки в бюджет. Изменения затронут отдельные социально-значимые направления.

Министр финансов области Ирина Бегинина сообщила, что прогноз по доходам скорректирован в целом на 181,6 млн руб.: это остатки на едином казначейском счете — 125,4 млн руб. по их фактическому поступлению, а также целевые трансферты — 55,2 млн руб. «В бюджет Саратова на изъятие земельных участков для продолжения начатой при поддержке председателя Госдумы реконструкции Славянской площади и развитие улично-дорожной сети в районе улиц Посадского, Радищева, Горького предусмотрено 300 млн руб.», — отчиталась госпожа Бегинина.

Помимо этого, в думе обсудили еще несколько тем. Так за счет средств, привлеченных при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, предусматривается строительство корпуса центральной районной больницы в Хвалынске на 2026 год (это потребует 297 млн руб.), увеличиваются ассигнования на развитие пассажирских речных перевозок: на три года предусмотрено 665 млн руб.

По решению губернатора Романа Бусаргина еще 50 млн руб. областных средств будет выделено Саратову на приобретение противогололедных материалов.

А чтобы полностью до конца года закрыть потребность минздрава в приобретении бесплатных лекарств для льготных категорий граждан, дополнительно выделят 265 млн руб. В итоге в 2025 году общее финансирование на эти цели составит около 4,5 млрд руб., с учетом федеральных средств — 5,6 млрд руб.

Также планируется оснащать медучреждения современным оборудованием, в частности Саратовскую городскую клиническую больницу скорой помощи, Балаковскую городскую клиническую больницу.

Малый и средний бизнес может рассчитывать на 18 млн руб. из средств резервного фонда правительства. На решение первоочередных задач 14 муниципалитетов региона получат 320 млн руб.

На приобретение имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Родничок» потребуется 75 млн руб.

«С учетом изменений параметры областного бюджета составят на 2025 год: доходы — 184 млрд руб., расходы — 208,1 млрд руб., дефицит — 24,1 млрд руб.», — уточнила госпожа Бегинина и заверила, что размер дефицита бюджета, госдолга и его обслуживание соответствует «установленным бюджетным законодательством ограничениям».

Татьяна Смирнова