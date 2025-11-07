В Саратове продлили арест подростку за подготовку к убийству депутата Янкловича

Волжский районный суд Саратова продлил до 12 января следующего года арест 17-летнему подростку, которого обвиняют в подготовке убийства Героя России, депутата областной думы Александра Янкловича. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста занималась судья Анна Галишникова. На заседании следователь по особо важным делам регионального СУ СКР Александр Кутепов отметил, что сейчас в действиях подростка усматриваются признаки преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Документы поступили в прокуратуру Саратовской области для определения подследственности. Также стало известно, что несовершеннолетний пытался покинуть Россию. В связи с этим и применили такую меру пресечения.

Напомним, фигурант вечером 11 января, по данным силовиков, проник в дом Александра Янкловича с молотком с целью совершить покушение. Дома никого не было, поэтому он ушел, понимая, что реализовать задуманное нужно позднее. Задержали его сотрудники УФСБ.

По мнению господина Янкловича, заказчиком выступили спецслужбы Украины. Как утверждает следствие, фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Депутат подчеркнул, что за ним долгое время следили, когда подросток пробрался в его дом, он с семьей находился в храме.

Павел Фролов