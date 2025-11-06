В Астрахани утвердили санкции за препятствование отлову бродячих собак

Астраханские облдепы утвердили законопроекты, запрещающие гражданам мешать отлову бездомных собак и вводящие административную ответственность за препятствование. Решение связано с растущим числом случаев, когда жители региона не дают специалистам, забирающих агрессивных животных с улиц, выполнять работу.

Органы местного самоуправления будут составлять протоколы, а административные комиссии — рассматривать дела. Штрафы для граждан составят от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб. Повторные нарушения увеличат санкции: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. руб.

Также установлены требования к организациям, занимающимся отловом и содержанием животных в приютах. Они обязаны в течение трех дней размещать в интернете информацию о бездомных животных, находящихся в пунктах временного содержания. Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что это позволит владельцам найти своих питомцев, если те случайно попали под отлов.

Нина Шевченко