Госзаказы у саратовских самозанятых выросли на 230% в 2025 году

В Саратовской области за первые три квартала 2025 года закупки государственных компаний у самозанятых специалистов выросли на 230% и достигли 78,7 млн руб. Об этом сообщили в региональном минэкономразвития.

Рост закупок у самозанятых наблюдается по всей стране. Общий объем таких закупок увеличился в 2,7 раза и составил почти 22 млрд руб. Количество заключенных контрактов выросло на 30% и превысило 14,2 тыс.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, государственный заказ становится важным источником дохода для многих самозанятых и способствует развитию их бизнеса. Наибольший рост закупок зафиксирован в сферах финансовых услуг, поставки готовых изделий, транспортных и строительных услуг, а также рекламы и маркетинговых исследований.

Нина Шевченко