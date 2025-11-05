Саратов на покупку реагентов запросил 50 млн, облдепы сомневаются, нужны ли они

Областному центру выделят 50 млн руб. на закупку реагентов. Депутаты областной думы засомневались, что эти средства будут потрачены эффективно, затребовали отчета, но не получили его.

Министр финансов области Ирина Бегинина сообщила, что по решению губернатора Романа Бусаргина за счет областных средств городу дополнительно будет выделено еще 50 млн руб. на приобретение противогололедных материалов.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) вспомнил, что в мэрии уверяли, что нашли дополнительно 100 млн руб. на реагенты. «Так 50 млн руб. из регионального бюджета выделяются дополнительно?» — поинтересовался парламентарий.

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин заверил, что это дополнительные деньги, которые пойдут на покупку реагентов на тротуары, пешеходные зоны в зимний период согласно заявке из мэрии.

Представителей городской администрации на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности не было: разъяснений дать они не смогли.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) отметил, что чиновники заявляют, что песком больше не посыпают, а на деле все обстоит иначе. «Аж асфальт белый становится средь зимы, а некоторые районы все-таки будут нормально, правильно, профессионально к этому подходить, рачительно, как хозяева», — заявил господин Денисенко и потребовал расчет: сколько реагентов осталось на складах с прошлого года, сколько необходимо, каковы прогнозные ожидания. «И вообще, собственность муниципалитета должен содержать муниципалитет, разве не так?» — подметил он.

«Муниципалитет просил дополнительные деньги, поэтому было принято решение об их выделении. Если необходим расчет, предоставим», — заверил глава минстроя.

Депутаты напомнили, что необходимо знать, какой остаток имеется на складах. На одном из заседаний в облдуме представители прокуратуры прямо указали, что в прошлом году было закуплено не то, что фактически заявлено. На заседании напомнили, как приобретаемые в прошлом году реагенты лежали под открытым небом. Парламентарии отметили, что такого повторения хотелось бы избежать и попросили учесть и этот момент при подготовке справки.

Татьяна Смирнова