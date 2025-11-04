Под Саратовом в пещере обнаружили энколпионы 13-16 веков

В Петровском районе Саратовской области в пещере на берегу реки Медведица нашли кресты периода Московского княжества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Калядин.

Речь идет о двух старых нательных крестах или энколпионах, изготовленных в 13-16 веках. На них наткнулись в рамках экспедиции историки и подростки из казачьего клуба «Шашка».

В пещере им также удалось обнаружить ладанку, старинные монеты, кованый гвоздь и ведро для корма лошадей. Все это поступит на хранение в музей.

Павел Фролов