Саратовских защитников животных оставили в черном списке антимонопольщиков

Арбитражный суд Саратовской области отказал АНО «Верный друг-Саратов» в оспаривании решения регионального УФАС о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Основанием для внесения в черный список послужило неисполнение контракта с администрацией Ленинского района Саратова на отлов и содержание безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе суда.

Конфликт между организацией и заказчиком возник в конце 2024 года. Контракт на сумму 492,3 тыс. руб., заключенный на год, предполагал отлов и содержание 63 бездомных животных. Однако, как установил суд, исполнитель прекратил работу еще в июне, а в октябре представил отчетность по 56 особям. Администрация сочла ее неполной: в нарушение условий контракта не были предоставлены выписки из протоколов комиссии по оценке состояния животных и видеофиксация отлова и выпуска. 21 октября прошлого года заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, который был официально расторгнут 10 декабря. 20 декабря УФАС, рассмотрев поступившие материалы, принял оспариваемое решение о включении АНО в РНП на два года.

«Верный друг-Саратов» пытался оспорить решение антимонопольщиков, настаивая на формальности претензий и ссылаясь на резкий рост цен и увеличение числа заявок. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что организация, участвуя в торгах, должна была заранее оценить все коммерческие риски. Суд первой инстанции признал решение УФАС законным, а апелляционная жалоба АНО была оставлена без движения до устранения недостатков в документах.

АНО «Верный друг-Саратов» зарегистрировано в апреле 2023 года. Организация работает в сфере защиты животных. С июня 2025 года АНО руководит Юлия Фомкина, она же является единственным учредителем. По итогам 2024 года юрлицо ничего не заработало при обороте 1,7 млн руб. Стоимость активов — 108 тыс. руб.

Нина Шевченко