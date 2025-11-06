В Волгограде украинский БПЛА атаковал жилую многоэтажку, погиб мирный житель

Волгоградская область в ночь на сегодня, 6 ноября, подверглась массированной атаке украинских беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в результате вражеской атаки пострадал 24-этажный жилой дом № 4 по ул Гаря Хохолова. Там повреждены балконы. Также выбиты стекла близлежащих домов. При попадании осколков от обстрела погиб 48-летний мирный житель — мужчина.

В Красноармейском районе упавшие обломки БПЛА привели к возгоранию на территории промзоны. Экстренные службы начали оперативно тушить пожар.

Господин Бочаров подчеркнул, что специалисты оценивают повреждения, ликвидируют последствия атаки беспилотников. В соответствии с поручением администрации Волгограда для граждан подготовлены пункты временного размещения (ПВР) на базе лицея № 10 и школы № 56.

Прокуратура поставила на контроль ситуацию после атаки БПЛА. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всей необходимой помощи. На место происшествия выезжал прокурор Кировского района Волгограда Дмитрий Васютенко.

Утром в администрации Волгограда уточнили, что муниципальные службы обследуют дома, где повреждено остекление. В доме № 4 по ул Гаря Хохолова проводится поквартирное обследование. Электричество, вода и тепло подаются в жилые помещения в штатном режиме. На время работы оперативных служб жители новостроек отправились к родственникам и знакомым, их на территории ПВР пока нет.

Павел Фролов