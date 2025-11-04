Саратовская область показала рост объема речных пассажирских перевозок

В Саратовской области речным пассажирским транспортом с апреля по октябрь этого года перевезено более 62 тыс. человек. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Показатель такого же периода прошлого года был на 85% меньше. В 2025 году примерно 28 тыс. пассажиров перевезено на скоростных судах типа «Валдай-45Р».

Отметим, в Саратовской области возродить скоростные речные перевозки позволила поддержка председателя Госдумы Вячеслава Володина. Для перевозки пассажиров использовались пассажирские теплоходы «ОМ-164», «Москва-62», «ОМ-135», а также суда «Валдай-45Р», «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин».

Павел Фролов