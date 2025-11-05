Депутаты облдумы обсудили, пора ли ставить крест на саратовской медицине

Саратовцы в три раза чаще уезжают лечиться в другие регионы, нежели жители других регионов приезжают в Саратов. К такому выводу пришли облдепы на заседании комитета по социальной политике.

После доклада директора ТФОМС региона Сергея Заречнева о бюджете возглавляемой им организации депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) высказал предположение, что на саратовской медицине можно ставить крест, и объяснил почему. «Четкий показатель, который вы даете, — денежные средства, которые мы направляем в другие регионы на излечение наших больных и, соответственно, денежные средства, которые мы получаем из других регионов на лечение», — считает господин Денисенко.

По его мнению, эти цифры удручают. Он напомнил, что в 24 году Саратов направил в другие регионы страны 1,3 млрд руб. А из других регионов получили в три раза меньше: 420 млн руб. Эта тенденция продолжается в 2025 году и даже планируется в следующие годы. Так, в 2025 году отправили 1,576 млрд руб., а получили около 500 млн руб. В 2026 г. планируется отправить 1,614 млрд руб., в 2027 г. — 1,8 млрд руб.

Депутат Денисенко высказал позицию, что эти деньги уходят в другие регионы, потому что люди не доверяют местной медицине, и вообще «существует ли медицина или только на документах ФОМС». По мнению депутатов, средств не будет хватать на лекарства, зарплаты, оборудование, если их отправлять в другие регионы.

Господин Заречнев не видит в происходящем ничего тревожного. По его словам, межтерриториальные расчеты занимают всего 3% в объеме финансирования территориальных программ. Он считает, что эта тенденция меняется в лучшую сторону: в этом году расходы на иногородних в саратовских больницах, то есть заработанные деньги, возросли на 23%.

«В целом в этом году фиксируем уменьшение случаев лечения за пределами области в круглосуточном стационаре, в амбулаторно-поликлинической помощи, — отчитался господин Заречнев. — Рост отмечается только в дневном стационаре, за счет, прежде всего, онкозаболеваний, небольшой рост по офтальмологии».

Если говорить по профилям, то преимущественно медицинская помощь оказывается саратовцам вне региона по профилю травматология-ортопедия, онкология, офтальмология, сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего саратовцы предпочитают лечиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, то есть ведущих учреждениях страны.

Господин Денисенко ответил, что не разделяет оптимизма. Зампред облдумы Роман Грибов (ЕР) напомнил, что на заседании вопрос рассматривается технически. Проблему будут обсуждаться на рабочих группах.

Татьяна Смирнова