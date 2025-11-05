Депутаты облдумы обсудили, пора ли ставить крест на саратовской медицине
Саратовцы в три раза чаще уезжают лечиться в другие регионы, нежели жители других регионов приезжают в Саратов. К такому выводу пришли облдепы на заседании комитета по социальной политике.
После доклада директора ТФОМС региона Сергея Заречнева о бюджете возглавляемой им организации депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) высказал предположение, что на саратовской медицине можно ставить крест, и объяснил почему. «Четкий показатель, который вы даете, — денежные средства, которые мы направляем в другие регионы на излечение наших больных и, соответственно, денежные средства, которые мы получаем из других регионов на лечение», — считает господин Денисенко.
По его мнению, эти цифры удручают. Он напомнил, что в 24 году Саратов направил в другие регионы страны 1,3 млрд руб. А из других регионов получили в три раза меньше: 420 млн руб. Эта тенденция продолжается в 2025 году и даже планируется в следующие годы. Так, в 2025 году отправили 1,576 млрд руб., а получили около 500 млн руб. В 2026 г. планируется отправить 1,614 млрд руб., в 2027 г. — 1,8 млрд руб.
Депутат Денисенко высказал позицию, что эти деньги уходят в другие регионы, потому что люди не доверяют местной медицине, и вообще «существует ли медицина или только на документах ФОМС». По мнению депутатов, средств не будет хватать на лекарства, зарплаты, оборудование, если их отправлять в другие регионы.
Господин Заречнев не видит в происходящем ничего тревожного. По его словам, межтерриториальные расчеты занимают всего 3% в объеме финансирования территориальных программ. Он считает, что эта тенденция меняется в лучшую сторону: в этом году расходы на иногородних в саратовских больницах, то есть заработанные деньги, возросли на 23%.
«В целом в этом году фиксируем уменьшение случаев лечения за пределами области в круглосуточном стационаре, в амбулаторно-поликлинической помощи, — отчитался господин Заречнев. — Рост отмечается только в дневном стационаре, за счет, прежде всего, онкозаболеваний, небольшой рост по офтальмологии».
Если говорить по профилям, то преимущественно медицинская помощь оказывается саратовцам вне региона по профилю травматология-ортопедия, онкология, офтальмология, сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего саратовцы предпочитают лечиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, то есть ведущих учреждениях страны.
Господин Денисенко ответил, что не разделяет оптимизма. Зампред облдумы Роман Грибов (ЕР) напомнил, что на заседании вопрос рассматривается технически. Проблему будут обсуждаться на рабочих группах.