Главу управления культуры Пензы Веру Фейгину оставили под арестом до 8 декабря

Ленинский районный суд Пензы продлил бывшему руководителю управления культуры Пензы Вере Фейгиной срок содержания под стражей до 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд рассмотрел ходатайство регионального следственного управления о продлении меры пресечения в отношении Веры Фейгиной накануне, 5 ноября. Напомним, ее задержали 8 августа за получение части взятки в размере 250 тыс. руб. от обещанной суммы в 690 тыс. руб. Денежные средства передал заинтересованный в ее помощи предприниматель.

Вере Фейгиной предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки за совершение незаконных действий (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 13 августа ее отправили под стражу на два месяца. В октябре меру пресечения продлили еще на месяц.

Также суд продлил срок содержания под стражей бизнесмену, обвиняемому в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В законную силу постановления не вступили.

Павел Фролов