В 2026 году саратовским врачам обещают среднюю зарплату в 114 тысяч рублей

В следующем году в Саратовской области планируют повысить зарплаты медработникам. Этот вопрос обсуждали в облдуме на заседании комитета по социальной политике.

После доклада директора ТФОМС региона Сергея Заречнева по поводу бюджета организации ему поступил вопрос относительно зарплат: какая заработная плата в следующем году будет у врачей, фельдшеров, медицинских сестер?

Господин Заречнев отметил, что в этом году заработные платы возросли в медицинских организациях на 10% по итогам девяти месяцев 2025 года. В целом финансирование возросло на 14%, отчитался он.

Руководитель организации заверил, что на следующий год субвенции федерального фонда рассчитаны с учетом выполнения указов Президента по оплате труда врачей и среднего персонала. «У нас целевой показатель в настоящее время рассматривается 57 тыс. руб. у врачей. Это средний доход. По врачам в следующем году планируется 200%, по среднему персоналу — 100%», — указал директор регионального ТФОМС.

Депутаты посчитали, что раз средняя зарплата врачей — 57 тыс. руб. в месяц, получается, что в следующем году они должны получать в среднем в районе 114 тыс. руб. Директор саратовского ТФОМС согласился с расчетами и заверил, что к этой цифре будут стремиться.

Что касается фельдшеров, у них будет «просто 57 тысяч», а у медицинских сестер зарплата не нормируется, сообщил Сергей Заречнев.

Младший медперсонал, по словам сотрудников ТФОМС, не является целевой категорией, подпадающей под указы, поэтому зарплата индексируется исходя из роста цен. В 2026 году это будет 4,5 %. О том, сколько это составит в рублевом эквиваленте, сказать не смогли. «Мы исходим из стоимости медицинской помощи», — высказался господин Заречнев и отметил, что фонд оплаты труда входит в бюджет ТФОМС и составляет 73% от общего бюджета.

Что касается лекарств, то на закупку препаратов, которые используются в дневном стационаре, тратится порядка 10% бюджета. Если бюджет составляет 49 млрд руб., то расходы на лекарства составят 4,9 млрд руб. В поликлиниках не планируется лекарственное обеспечение.

Татьяна Смирнова