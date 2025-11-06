Саратовская область старается не брать банковские займы из-за высоких ставок

В Саратовской области дефицит бюджета составляет уже 24 млрд руб. На заседании регионального парламента депутаты большинством голосов проголосовали за внесение соответствующих поправок.

Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что доходная часть бюджета увеличивается на 181,6 млн руб. «За счет дополнительных поступлений и казначейских кредитов общий объем бюджетных ассигнований достигнет 1 млрд 63,2 млн руб.»,— рассказала чиновница.

Средства направят на социальные и инфраструктурные проекты: строительство и реконструкцию больниц, лекарства для льготников, поддержку муниципалитетов, оплату обучения студентов, именные стипендии.

В итоге доходы бюджета на 2025 год составят 184 млрд руб., расходы — 208,1 млрд руб., дефицит — 24,1 млрд руб.

Не превратятся ли эти 24 млрд руб. в конце года в госдолг, спросили депутаты.

«Сейчас вы в бюджете видите суммы, предусмотренные на привлечение банковских кредитов в размере 14,5 млрд руб. Плюс нам надо погасить бюджетные кредиты в конце ноября текущего года, поэтому долг никак не превратится в 80 млрд руб.»,— объяснила госпожа Бегинина.

Она заверила, что в минфине постараются выйти в следующий период с наименьшей долговой нагрузкой. По словам министра, сейчас в правительстве пытаются обойтись без банковских кредитов из-за слишком высоких процентных ставок.

Депутаты также попросили подробнее рассказать о 300 млн руб., которые выделили на изъятие земельных участков и объектов недвижимости возле Славянской площади: как их потратят и хватит ли этих средств. Глава ведомства ответила, что эти земельные участки нужны для расширения улично-дорожной сети. Остальное — вне ее компетенции, поскольку развязкой на Славянской занят муниципалитет, а не правительство. Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин сообщил, что администрация города Саратова провела оценку по проекту планировки территории. Сейчас проектная документация готовится, поэтому общей площади дорог пока нет. Проект это предусмотрит: и дороги, и тротуары.

В итоге четверо депутатов воздержались, остальные проголосовали за внесение поправок в бюджет.

Татьяна Смирнова