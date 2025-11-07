Астраханская птицефабрика «Владимировская» запустит производство мяса в 2026

В Астраханской области планируют начать производство бройлеров. Запуск обновленной птицефабрики «Владимировская», которая производит яйца, позволит сократить зависимость от продукции из Дагестана и Ставрополья.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Сергей Еськов сообщил «Российской газете», что новое производство полностью обеспечит потребности области в мясе птицы и создаст новые рабочие места. Запуск запланирован на февраль-апрель следующего года, а полная загрузка мощностей ожидается к началу 2027 года.

Проект, готовый на 90%, предусматривает инвестиции около 3,5 млрд руб. Планируется модернизация помещений, обновление оборудования и создание новой инфраструктуры, включая инкубатор и системы очистки сточных вод. Ежегодный объем производства составит более 20 тыс. тонн мяса птицы. Господин Еськов также отметил стабильную ситуацию в производстве яиц, подчеркнув, что три местные фабрики выпускают около 450 млн штук в год, что вдвое превышает потребности региона.

Нина Шевченко