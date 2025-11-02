Главные новости за неделю 27 октября – 2 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

История с неудавшимся похищением полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня стала известна 27 октября. «Ъ Северо-Запад» восстановил хронологию событий, где нашлось место студентам-исполнителям, зарубежным кураторам и 10 млн рублей. Обвиняемых в подготовке преступления отправили под стражу. После всего случившегося Андрей Мостовой забил за «Зенит» в двух матчах подряд и получил вызов в сборную России.

На 69-м году жизни в Петербурге скончался страдавший от онкологического заболевания журналист Дмитрий Синочкин. Печальную новость сообщила Мария Пискун — директор по продвижению журнала «Пригород», в котором он был главным редактором. Господин Синочкин известен в петербургской журналистике с конца 1980-х — начала 1990-х. Начав карьеру в «Ижорце», впоследствии он работал в том числе в «Ъ-СПб» и «Деловом Петербурге». До конца жизни был шеф-редактором издания «Недвижимость и строительство Петербурга».

Ленинский районный суд признал виновной в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) музыканта Диану Логинову (Наоко), вокалистку группы «Стоптайм». Петербурженку оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ранее она отбыла 13 суток за организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка. Протокол на нее составили за «стрит» — исполнение песен на улицах. После отбытия наказания суд отправил певицу под второй административный арест на тот же срок, но уже по другому протоколу.

Известное бистро «Щелкунчик», расположенное в гостинице «Октябрьская» на площади Восстания, прекратило свое существование. Ресторан быстрого питания был открыт в 2010 году и быстро обрел популярность как у туристов, так и местных жителей. Его ценили за демократичные цены, большие порции и пиво, сваренное там же. «Мы не переехали, мы закрылись совсем»,— говорится в объявлении, которое теперь висит на дверях бывшего заведения.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект компании «Пром-Свет» по строительству завода, который будет выпускать осветительное оборудование. Объем инвестиций в его реализацию превысит 420 млн рублей, сообщили 28 октября в пресс-службе Смольного. Предприятие возведут на Ржевке, на строительство уйдет пять лет. Городские власти целевым образом по льготной цене предоставят компании земельный участок.

В Смольнинском районном суде завершились прения сторон по уголовному делу в отношении Марины Кохал — предполагаемой убийцы мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) летом 2020 года. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Гособвинение запросило фигурантке 13 лет колонии. Сама вдова утверждает, что ее поступки были продиктованы стремлением уберечься от «зла», и заявила, что, будучи уверенной, что «иного выхода нет», поступила «так, как была воспитана».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 29 октября приняло в третьем чтении законопроект о содержании домашних собак. Инициативу поддержали 46 депутатов, один проголосовал против. Теперь в городе на Неве нельзя оставлять собак без присмотра вне дома, а также приводить их на массовые мероприятия, детские и спортивные площадки и к медучреждениям. Все нюансы нового закона — в материале «Ъ Северо-Запад».

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу и городская прокуратура устанавливают обстоятельства массового отравления в столовой колледжа «Звездный», который расположен недалеко от станции метро «Купчино». Изначально стало известно о семерых пострадавших, двоих из которых госпитализировали. Позднее количество отравившихся выросло до 20. За пищеблок в образовательном учреждении отвечает ООО «Аурум плюс». Его помещения и оборудование опечатали.

Сатирик Семен Альтов подал встречный иск к петербургской строительной компании «М.Г. Прайват Реконстракшн» на 17,6 млн рублей. Первое слушание по делу состоится 27 ноября. Речь идет о комплексе зданий исторических Лиговских бань, которые писатель приобрел в 2021 году у бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Юрия Молчанова.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ 30 октября пришли с обысками на работу и домой к бывшему городскому прокурору Кингисеппа Андрею Стрельникову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что экс-прокурор умышленно не направил в суд несколько уголовных дел в период с февраля по август 2024 года. Господин Стрельников, занимавший свой пост с 1 июля 2022 года, стал третьим руководителем районного надзора, задержанным в Ленобласти. Суд отправил его под стражу до конца года.

После проведения реставрации Юго-Западный корпус «Новой Голландии» планируют приспособить под ресторан и выставочный зал. Здание площадью 12 тыс. кв. м входит в архитектурный ансамбль под наименованием корпус № 17 объекта «Склады лесные (три) с аркой» (Набережная Адмиралтейского канала, 2, лит. Н). Работы выполнит ООО «Новая Голландия Девелопмент».

В Петербурге утвердили региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2025-2034 годы. Соответствующий документ 31 октября подписал губернатор города Александр Беглов. В целом по программе газификации до 2034 года в городе планируется построить 400 км газопроводов. Общий прогнозный объем финансирования заявлен в размере 22,7 млрд рублей.

Планировавшийся к проведению 1-2 ноября фестиваль «Некрокомиккон» в Петербурге досрочно завершили в первый день по требованию властей. Организаторы заявили, что поводом для запрета могли стать ассоциации с Хеллоуином и запрещенным в РФ экстремистским движением сатанистов. Это же подтверждают в администрации Красногвардейского района. В комитетах Смольного настаивают, что не согласовали ярмарку и музыкальную часть мероприятия. Продюсера «Некрокомиккона» Алексея Самсонова намерены выдворить из России. Он стал фигурантом уголовного дела. Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад».