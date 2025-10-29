Обвинение запросило для Марии Кохал 13 лет колонии по делу об убийстве рэпера Картрайта

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Марины Кохал — предполагаемой убийцы мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) летом 2020 года. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, выступая в прениях сторон, государственный обвинитель просил суд признать Кохал виновной и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом по статье о надругательстве фигурантку просят освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.

Согласно предъявленному обвинению, 24 июля 2020 года Марина Кохал, находясь в одной из квартир дома № 134 на Невском проспекте, ввела своему супругу инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, подсудимая, предположительно, используя пилу-ножовку и нож, расчленила труп, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла остатки трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Андрей Цедрик