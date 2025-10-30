Семен Альтов подал иск к петербургской «М. Г. Прайват Реконстракшн» на 17 млн рублей

Сатирик Семен Альтов подал встречный иск к петербургской строительной компании «М. Г. Прайват Реконстракшн» на 17,6 млн рублей. Первое слушание по делу, которое можно увидеть в картотеке судов, состоится 27 ноября.

Сначала суд оставил заявление писателя и сценариста без движения из-за неуплаты госпошлины в размере 450 тыс. рублей, однако в начале октября господин Альтов предоставил чек об оплате. Известно, что в августе строительная организация подала в суд на Семена Альтова с требованием взыскать 12,8 млн рублей за выполненные работы по реставрации Лиговских бань в Петербурге.

Сатирик приобрел объект в 2021 году у бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнера. Планировалось, что в банях откроется арт-пространство с концертным залом. Спустя два года Лиговские бани, построенные в 1934 году, признали объектом культурного наследия регионального значения.

Андрей Маркелов