В Юго-Западном корпусе Новой Голландии хотят разместить ресторан и выставочный зал

После реставрации Юго-Западный корпус Новой Голландии планируют приспособить под ресторан и выставочный зал. На публикацию соответствующего акта комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Смольного обратил внимание «Деловой Петербург».

Здание площадью 12 тыс. кв. м входит в ансамбль Новой Голландии под наименованием корпус № 17 объекта «Склады лесные (три) с аркой» (Набережная Адмиралтейского канала, 2, лит. Н). Работы выполнит ООО «Новая Голландия Девелопмент», принадлежащее АО «Центральная трастовая компания» Кирилла Кубушки.

Согласно документу, компания проведет реставрацию венчающего карниза, крыши, деревянных исторических лестниц и перекрытий, раскрытие заложенных исторических проемов, восстановление заполнений оконных и дверных проемов и устройство инженерных коммуникаций. В здании будут устроены временные металлические антресоли с лестницами в уровне первого этажа.

Артемий Чулков