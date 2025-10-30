Собаководов берут на поводок

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли городской закон, который существенно ужесточает правила выгула и содержания собак. Всех четвероногих выше 40 см в холке теперь будут считать потенциально опасными, а за их нахождение на улице без поводка и намордника хозяев будут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Рассмотрение резонансного законопроекта длилось год, его сопровождали бурные обсуждения. Большинство предложений в интересах собачников в итоге не одобрили. Несмотря на это, с итоговым текстом не согласился лишь один депутат.

Законопроект устанавливает ряд запретов для владельцев домашних собак и вводит ощутимое увеличение штрафов за нарушение правил их выгула и содержания. Так, владельцы питомцев обязаны «пресекать проявления агрессии со стороны собаки по отношению к окружающим людям и животным» и «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности собаки на территории общего пользования».

Попытки урегулировать содержание и выгул собак петербургские чиновники и депутаты предпринимают уже много лет. Нынешний законопроект «О регулировании отдельных вопросов, связанных с установлением дополнительных требований к содержанию собак в Санкт-Петербурге» был принят за основу больше года назад, 9 октября 2024 года. При этом документ еще до внесения в ЗакС разрабатывался почти год. После первого чтения депутаты занялись работой над поправками и сбором мнений петербуржцев в ходе общественных слушаний. Тем не менее, итоговая версия документа мало отличается от изначальной. По словам авторов законопроекта, он направлен на усиление общественной безопасности и повышение уровня ответственности владельцев домашних животных.

Как рассказал депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, город хочет установить максимально ясные требования к содержанию собак в Петербурге, чтобы спорных моментов практически не возникало.

Теперь владельцам запрещается находиться со своими питомцами на массовых мероприятиях, на детских и спортивных площадках и пляжах, а также оставлять собак в общественных местах без присмотра. Кроме того, хозяевам придется обходить за три метра детские сады, школы, медицинские и социальные учреждения. Заходить с собакой в магазины, рестораны, кафе, согласно закону, также запрещено, если иное решение не примут владельцы заведения. Как должен быть прописан статус «дог френдли», пока неясно. Согласно последней версии проекта, владельцы обязаны также убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев во дворах, на улицах и в подъездах многоквартирных домов.

Фактически закон устанавливает, что любая собака ростом выше 40 см в холке является потенциально опасной. Таких собак граждане теперь обязаны выгуливать на поводке и в наморднике. Это требование не распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев, кроме щенков потенциально опасных собак. В местах общего пользования в многоквартирных домах расстояние между владельцем и такой собакой не должно превышать 80 см. Детям до 16 лет, так же, как и гражданам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выгуливать животных запрещено. Собак, которых закон рассматривает как потенциально опасных, выгуливать разрешается теперь лишь поодиночке.

Еще во время первого чтения законопроекта депутаты и петербуржцы задавали вопрос, а любая ли собака выше 40 см действительно потенциально опасна и должна гулять в наморднике. Пролоббировать сомнения на этот счет, впрочем, не удалось.

Законом также предусмотрен запрет на самовыгул. Оставлять собаку одну на улице без присмотра хозяина будет нельзя в любом случае. Содержание собаки на частном участке также ограничено. Владелец питомца должен огородить участок, чтобы собака не могла с него сбежать. А если пес высотой больше 40 см, на калитке или воротах должна висеть предупреждающая табличка установленного образца. Он вскоре будет утвержден Смольным.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. За нахождение собаки без намордника и поводка наказание составит от 3 до 5 тыс. рублей, такой же штраф последует за пьяную прогулку с животным. За оставление питомца без присмотра — от 2 до 4 тыс. рублей. В 3 тыс. рублей хозяину «опасного» четвероногого может обойтись отсутствие специальной таблички на заборе. От 500 до 3 тыс. рублей лишится петербуржец, который содержит собаку без привязи и без надежного забора. Нахождение с собакой в запрещенных для прогулок местах законодатели оценили в 1–3 тыс. рублей штрафа. Если с псом выше 40 см прогуляется подросток без родителя-хозяина, последние будут оштрафованы на 500–1000 рублей.

При этом под штрафы не попадают незрячие при их сопровождении собаками-проводниками.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за одним исключением. Штрафы за нахождение потенциально опасной или крупной собаки вне места ее содержания без намордника и поводка введут через 6 месяцев.

Эксперты указывают, что из-за отсутствия регистрации и системы учета домашних животных неясно, сколько именно собак живет в городе. По оценкам парламентариев, их в Петербурге около 300 тыс. Говоря о том, что официального учета сейчас в регионе нет, все фракции ранее единогласно сошлись во мнении, что в законопроекте нет главного — статьи об обязательном чипировании и регистрации четвероногих. Этой инициативой занимаются уже на федеральном уровне.

Полина Пучкова