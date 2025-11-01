«Все мои действия были направлены на защиту от зла»
Обвиняемая в расчленении рэпера Энди Картрайта супруга выступила с последним словом
В суде Санкт-Петербурга жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал, обвиняемая в причастности к его смерти и расчленению тела на 15 частей, выступила с последним словом. Вдова утверждала, что ее поступки были продиктованы стремлением уберечься от «зла», и заявила, что, будучи уверенной, что «иного выхода нет», поступила «так, как была воспитана». За два дня до этого прокурор запросил для супруги музыканта 13 лет колонии.
Обвиняемая Марина Кохал
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве рэп-исполнителя Энди Картрайта. Сторона защиты просит оправдательный приговор. Обвиняемая в убийстве и надругательстве над телом мужа Марина Кохал, выступая с последним словом, сказала, что чувствует стыд и боль перед близкими и родственниками покойного: «Все мои действия были направлены на защиту от зла, в тот момент я была уверена, что иного выхода нет. Но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия».
Госпожа Кохал заявила, что ей очень жаль, что «история семейной трагедии» попала в прессу и обросла слухами.
Только на пятый день после случившегося, призналась подсудимая, она поняла, что совершила «идиотский» поступок. Фигурантка сообщила суду, что работает с психотерапевтом все эти годы, чтобы хоть немного быть в порядке, и поблагодарила тех, кто при всем давлении обстоятельств смог остаться «честным, объективным, профессиональным и великодушным».
«Вместо того чтобы обратиться за помощью, я попыталась справиться сама. Что ж, урок усвоен… Мне важно каждую встречу со специалистом убеждаться в том, что кроме помутнения в той ситуации, более пяти лет назад, я в порядке»,— заключила фигурантка.
Адвокаты вдовы попросили оправдать подзащитную по статьям об убийстве и надругательстве, указав, что факт введения препарата с инсулином, что, по мнению следствия, привело к смерти Александра Юшко, не подтвердился экспертами.
Защита настаивает, что виновность Марины Кохал не доказана, поскольку не опровергнуты сомнения в достоверности иных версий случившегося: она, по утверждению адвокатов, не покупала «НовоРапид ФлексПен» и не вводила его супругу, а сам он умер не от препарата, а от банальной передозировки запрещенными веществами, так как был наркозависимым, что, как ранее отмечала Ирина Скурту, представляющая интересы подсудимой все это время, было подтверждено, в том числе и в переписке пары.
«Могу сказать с уверенностью — она не убийца. Я в этом была уверена — как в первый день, так и никоим образом моя уверенность не пошатнулась за пять лет и три месяца, которые прошли с той поры. Более того, моя уверенность только укрепилась»,— подчеркнула госпожа Скурту.
Согласно позиции обвинения, госпожа Кохал преднамеренно ввела рэперу «НовоРапид ФлексПен», после чего умышленно не оказала ему помощь, что привело к летальному исходу.
В последующие дни, желая скрыть следы преступления, обвиняемая расчленила тело погибшего на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож. Следствие квалифицировало ее действия как надругательство над телом, указав на «исключительный цинизм» в ее действиях. Прокурор на прошлых прениях попросил назначить Марине Кохал 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а по статье о надругательстве — освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.