В суде Санкт-Петербурга жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал, обвиняемая в причастности к его смерти и расчленению тела на 15 частей, выступила с последним словом. Вдова утверждала, что ее поступки были продиктованы стремлением уберечься от «зла», и заявила, что, будучи уверенной, что «иного выхода нет», поступила «так, как была воспитана». За два дня до этого прокурор запросил для супруги музыканта 13 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая Марина Кохал

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемая Марина Кохал

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве рэп-исполнителя Энди Картрайта. Сторона защиты просит оправдательный приговор. Обвиняемая в убийстве и надругательстве над телом мужа Марина Кохал, выступая с последним словом, сказала, что чувствует стыд и боль перед близкими и родственниками покойного: «Все мои действия были направлены на защиту от зла, в тот момент я была уверена, что иного выхода нет. Но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия».

Госпожа Кохал заявила, что ей очень жаль, что «история семейной трагедии» попала в прессу и обросла слухами.

Только на пятый день после случившегося, призналась подсудимая, она поняла, что совершила «идиотский» поступок. Фигурантка сообщила суду, что работает с психотерапевтом все эти годы, чтобы хоть немного быть в порядке, и поблагодарила тех, кто при всем давлении обстоятельств смог остаться «честным, объективным, профессиональным и великодушным».

«Вместо того чтобы обратиться за помощью, я попыталась справиться сама. Что ж, урок усвоен… Мне важно каждую встречу со специалистом убеждаться в том, что кроме помутнения в той ситуации, более пяти лет назад, я в порядке»,— заключила фигурантка.

Адвокаты вдовы попросили оправдать подзащитную по статьям об убийстве и надругательстве, указав, что факт введения препарата с инсулином, что, по мнению следствия, привело к смерти Александра Юшко, не подтвердился экспертами.

Защита настаивает, что виновность Марины Кохал не доказана, поскольку не опровергнуты сомнения в достоверности иных версий случившегося: она, по утверждению адвокатов, не покупала «НовоРапид ФлексПен» и не вводила его супругу, а сам он умер не от препарата, а от банальной передозировки запрещенными веществами, так как был наркозависимым, что, как ранее отмечала Ирина Скурту, представляющая интересы подсудимой все это время, было подтверждено, в том числе и в переписке пары.

«Могу сказать с уверенностью — она не убийца. Я в этом была уверена — как в первый день, так и никоим образом моя уверенность не пошатнулась за пять лет и три месяца, которые прошли с той поры. Более того, моя уверенность только укрепилась»,— подчеркнула госпожа Скурту.

Согласно позиции обвинения, госпожа Кохал преднамеренно ввела рэперу «НовоРапид ФлексПен», после чего умышленно не оказала ему помощь, что привело к летальному исходу.

В последующие дни, желая скрыть следы преступления, обвиняемая расчленила тело погибшего на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож. Следствие квалифицировало ее действия как надругательство над телом, указав на «исключительный цинизм» в ее действиях. Прокурор на прошлых прениях попросил назначить Марине Кохал 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а по статье о надругательстве — освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.

Андрей Кучеров